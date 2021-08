500 CDs sind schon fast weg

Heidi Henze ist auch stolze Besitzerin von einer

Auf die Frage, ob ich denn auch schon eine CD mit den Songs der Kinder aus Uganda hätte, konnte ich stolz berichten, dass ich wohl eine der ersten Platten besitze. Und ich finde die Musik richtig cool. Sie macht einfach gute Laune, lässt bei aller Ernsthaftigkeit und Widrigkeit ein Träumen von Sonnenschein und Tanzen auf der Straße zu. So habe auch ich zum Kauf einer Schulbank für die in Uganda spärlich ausgestatteten Unterrichtsräume beigetragen und bin zudem noch stolzer Besitzer von schöner Musik.

Dass mittlerweile die 500 CDs fast verkauft sind und noch viele weitere Spenden hinzukamen, ist ein schöner Anlass noch einmal über diese Aktion zu berichten. Zumal Annett und Michael Rischer immer wieder versichern, dass alle Spenden zu hundert Prozent den Kindern in Uganda zu Gute kommen. Dass nun auch der Artikel in der Ostthüringer Zeitung dazu beigetragen hat, dass die Zeulenrodaerin Marion Bauerfeind an ein Vorhaben erinnert wurde und es auch gleich umgesetzt hat, freut uns als Zeitungsmacher noch viel mehr.

Und noch einen Anruf gab es heute. Das Konzert auf dem Areal des Segelclubs Talsperre Zeulenroda am Mittwochabend ist ausverkauft. Nach der Ankündigung in der Ostthüringer Zeitung hätten sich noch einige Interessenten gemeldet. Super, kann ich nur sagen. Wollen wir hoffen, dass uns mal kein Regen die nächsten Tage ereilt.