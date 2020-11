Monika und Wolfgang Neumeister sind dankbar, dass sie auch nach 60 Jahren noch jeden Tag zusammen verbringen dürfen. Am Freitag feierte das Bernsgrüner Ehepaar ihren 60. Hochzeitstag.

Im Garten des kleinen Häuschens leuchtet ein Herz, das hat Susann, die Frau des Enkelsohnes, für die Großeltern gestaltet aus Tannengrün, weißen Schleifen und vielen Lichtern. Später sagt sie, dass es ein Diamant sei. Ein Herz ist schließlich auch ein Diamant.

Glückwünsche gab es nur mit gebührendem Abstand

Jutta Riedel, Vorsitzende der Landfrauen Ortsgruppe Bernsgrün, kommt zur Gratulation und überreicht eine Einpflanzung verbunden mit den besten Wünschen und das Monika Neumeister noch lange als Mitglied erhalten bleiben möge. Das alles passiert natürlich mit gebührendem Abstand und vor der Haustür. „Schade, aber dieses Jahr ist es eben alles ein bisschen anders“, sagt Monika Neumeister. Die 82-Jährige ist dabei nicht traurig, sie nimmt es hin und freut sich über die schönen Erlebnisse, die ihre Schwiegertochter Monika zusammen mit Susann Neumeister heimlich für die Großeltern organisiert haben. „Sie sollten sich nicht aufregen und deshalb haben wir es ihnen erst heute morgen gesagt, erklärt Susann. Lediglich hätten sie dem Jubelpaar geraten, dass sie sich heute besonders schick ankleiden sollten.

Ein ganz persönlicher Gottesdienst für das Hochzeitspaar

Umso mehr sind sie überrascht, als auch noch Pfarrer Gunnar Peukert von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Zeulenroda-Triebes zu Besuch kam und einen ganz privaten Gottesdienst ihnen zur Ehre abhielt. „Ich bin der Monika und Susann so dankbar, dass sie alles organisiert haben“, sagt die Jubilarin mehrmals. Sie nutzt den Ehrentag und bedankt sich bei ihrer Schwiegertochter, für die große Hilfe und Unterstützung.

Vor 60 Jahren hat sich das Paar sich in Bernsgrün in der Kirche das Ja-Wort gegeben. Beide sind gebürtige Bernsgrüner. Der Ort bildet heute zusammen mit Arnsgrün und Pöllwitz einen Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes. Monika und Wolfgang Neumeister hätten sich schon als Kinder gekannt, doch gefunkt habe es erst später, dann aber sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, so der heute 88-jährige Senior.

Monika Neumeister genießt den Blick in die Natur

Nach der Hochzeit bezogen sie in das Elternhaus von Wolfgang Neumeister, wo sie auch heute noch leben. Monika Neumeister genießt von hier den Blick in die Natur und beobachtet die Sonne. „Ich bin ein Naturmensch und war viel im Wald unterwegs“, erzählt sie. Bei den Landfrauen war sie lange ehrenamtlich im Vorstand tätig, während ihr Mann seit 1952 in der Schalmeienmusikkapelle Bernsgrün das Schlagzeug gespielt hat. Heute ist er Ehrenmitglied. Als gelernter Zimmermann konnte er seine Fähigkeiten im eigenen Haus einsetzen. Zusammen mit dem Sohn, der Maler war, haben die Beiden das ganze Haus hergerichtet, sodass wir kaum Handwerker brauchten“, erzählt Monika Neumeister und freut sich noch heute darüber.

Eine richtige Feier wollen sie im kommenden Jahr auf alle Fälle nachholen, wenn sie keine Angst mehr haben müssen, sich mit dem Virus anstecken zu können.