Bei einem Brand in Zeulenroda-Triebes kam ein 72-Jähriger ums Leben. (Symbolbild)

Zeulenroda-Triebes. Nachdem ein 72-Jähriger bei einem Brand in Zeulenroda-Triebes ums Leben kam, ist die Ursache des Feuers weiter unklar.

72-Jähriger stirbt bei Brand in Zeulenroda - Ursache des Feuers weiter unklar

Nach dem verheerenden Feuer in einem Einfamilienhaus in Zeulenroda-Triebes ist die genaue Brandursache noch immer unklar. Das teilte die Polizei Gera am Dienstag auf Anfrage mit.

Eine Pflegekraft hatte am Sonntag in dem Haus starken Qualm bemerkt und dann die Leiche eines 72-Jährigen gefunden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei nicht.