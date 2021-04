73-Jähriger missachtet Vorfahrt - Autofahrer bei Unfall kurz vor Greiz verletzt

Zeulenroda-Triebes. Ein Honda-Fahrer ist bei einem Unfall zwischen Zeulenroda-Triebes und Greiz verletzt worden. Ein 73-Jähriger hatte ihm zuvor die Vorfahrt genommen, so dass beide zusammenstießen.

Ein 48-jähriger Honda-Fahrer war am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der B94 aus Zeulenroda-Triebes in Richtung Greiz unterwegs. Am Abzweig Niederböhmersdorf missachtete ein 73-jähriger Dacia-Fahrer die Vorfahrt, fuhr plötzlich auf die Bundesstraße auf, so dass beide Autos zusammenstießen.

Der Honda-Fahrer wurde verletzt, an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

