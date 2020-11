Richtig fuchtig wurde der Bürgermeister der Gemeinde Langenwolschendorf, Gisbert Voigt (CDU), beim Schildern des Sachverhaltes vor seinen Ratsmitgliedern zur jüngsten Ratssitzung.

Dabei ging es um knapp 75 Meter Straße in der Gemeinde. Es wäre die letzte Straße, die durch die Gemeinde in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden soll. Doch auch, wenn Langenwolschendorf dieses Stück Straße als Verbindungsstraße zwischen Bendenweg und Unterem Dorf ansieht, im städtischen Bauamt Zeulenroda-Triebes ist man anderer Meinung. Für das Gemeindeoberhaupt ist es keine Frage: „Diese 75 Meter sind eine Straße“.

In der Straße liegt ein Abwassersystem

Er begründet es damit, dass es hier eine Straßenbeleuchtung gibt, dass im Bedarfsfall hier der Verkehr lang führt, sie also als Ausweichstraße genutzt wird ebenso wie von den Anwohnern als Zufahrtsstraße zu ihren Grundstücken. Die 75 Meter wären in den 90er Jahren offiziell als Straße an die Gemeinde verkauft worden und die Feuerwehr würden sie ebenso bei notwendigen Einsätzen befahren. Fakt ist: Dieses kleine Straßenstück hat eine sandgebundene Decke, die es stetig ausspült und in regelmäßigen Abständen immer wieder kostenaufwendig repariert werden müsste. Da die Straße eine steile Hanglage hat, wurde keine extra Straßenentwässerung mit Einlaufrinnen eingebaut. Doch ein Abwassersystem liegt in der Straße, denn Gullydeckel zeichnen ein deutliches Bild.

Langenwolschendorfer wollen Straße befestigen

Die Gemeinde möchte nun endlich, nachdem es immer wieder Uneinigkeiten gab, die rund 75 Meter mit einer festen Bitumendecke versehen. Für die Langenwolschendorfer ist es ein klarer Fall einer Ausbaumaßnahme. „Sollte die Straße nicht gebaut werden können, dann müssen wir sie sperren“, sagt der Bürgermeister.

Schließlich sind die Gemeinderäte auch der Meinung, dass die Anwohner der Straße mit den zu zahlenden Kosten dann benachteiligt wären gegenüber allen anderen Langenwolschendorfern, die nichts für den Straßenbau bezahlen mussten. Das städtische Bauamt in Zeulenroda-Triebes hingegen sieht in der geplanten Baumaßnahme eine Ersterschließung laut Baugesetzbuch. Das Problem dabei ist, dass die Kosten für eine Ersterschließung die Anwohner tragen müssten, während die Kosten für einen Ausbau seit dem die Straßenausbaubeiträge durch das Land Thüringen ausgesetzt wurden, vom Freistaat und der Gemeinde übernommen werden würden.

So wäre dem Bürgermeister bereits mehrmals bescheinigt worden, dass es eine Ersterschließung sei und die Gemeinde somit keinerlei Chancen hätte auf Ausgleichsmaßnahmen durch den Freistaat. Auch wenn die Kommunalaufsicht des Landkreises Greiz sich bereits in den Sachverhalt eingeschalten hat und der Stadt Zeulenroda-Triebes in ihrer Meinung den Rücken stärkt, will der Bürgermeister weiter kämpfen für seine Langenwolschendorfer.