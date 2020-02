Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

80-jähriger Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Am Montag war ein 69-jähriger Renault Fahrer auf der Alleestraße in Richtung Schopperstraße in Zeulenroda-Triebes unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 80-jährigen Simson-Fahrers, der die Schopperstraße befuhr.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Wie die Polizei berichtete, verletzte sich der 80-Jährige bei dem Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Weitere Meldungen aus Greiz und der Umgebung:

Haus droht einzustürzen: Straße in Greiz gesperrt

Betrugsversuch mit den Daten des Greizer Kantors