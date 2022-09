Aggressiver 20-Jähriger greift erst zwei Männer und dann Polizisten an

Auma-Weidatal. Ein Streit hat in Auma-Weidatal für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Nachdem ein 20-Jähriger zwei Männer angegriffen und verletzt hatte, ging er später auf Polizisten los. Was ihm das einbrachte:

Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen rückte die Polizei am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr mit mehreren Streifenwagen in die Breite Straße sowie später in die Triptiser Straße in Auma-Weidatal aus. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Streit eskaliert, wobei ein 20-Jähriger zwei Männer im Alter von 22 und 35 Jahren körperlich angriff und zum Teil verletzte. Anschließend beleidigte der Angreifer zudem weitere Anwesende, so die Polizei.

Nachdem sich der 20-Jährige bereits vom Tatort entfernt hatte, konnten er dennoch später gestellt werden. Dabei sei es von dem jungen Mann zum körperlichen Angriff auf die Beamten sowie zu Widerstandshandlungen mit anhaltenden Beleidigungen gekommen. Da er sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen und in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergegeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den 20-Jährigen eingeleitet.

