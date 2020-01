Fünf Stunden knallte es fast ununterbrochen in der Silvesternacht in Zeulenroda-Triebes.. Die bunten Lichter der Raketen mögen ja schön anzusehen sein, aber die Böller sind sinnlos.

Alle guten Vorsätze vergessen

Ich kann mich des Eindrucks nicht verwehren, dass in diesem Jahr zum Jahreswechsel viel mehr Leute sich mit dem eigenen Feuerwerk ein Glücksmoment verschafften. Wenn gleich ich glaube, dass die Raketen immer weniger werden und dafür die Böller mehr. Die Knallerei jedenfalls begann mit Macht gegen 20 Uhr und flaute erst wieder am Neujahrsmorgen gegen 1 Uhr ab. Also gut fünf Stunden. Der Marktplatz in Zeulenroda präsentierte sich schon gegen 21 Uhr als Müllhalde. Kraft meines Blickes kann ich sagen, dass diejenigen, die diesen Saustall hinterlassen haben, jüngeren Alters waren. Und ich hoffe, dass sie nicht bei den Demos Friday for Future für eine saubere Umwelt, für Klimaschutz, ihre Stimme erheben.

Ich verstehe auch die, die sich das traditionelle Feuerwerk nicht nehmen lassen wollen. Doch wie sage ich immer: Alles in Maßen. Auch ich finde die bunten Lichter schön, doch die Böller finde ich sinnlos.

Wäre doch ein kleiner Fortschritt gewesen, wenn sich die Freude des Feuerwerks einmal vor Augen gehalten hätten, dass nicht nur ihr eigenes Geld für drei Minuten Freude, verpulvert ist, sondern eben auch die Luft verpestet wurde. Dicke Rauschwaden zogen durch die Stadt. Auf dem Markt erkannte man den Nachbarn nicht mehr. Ganz zu schweigen von der Feinstaubbelastung, von den Tieren, die vor Angst bei dem ständigen Knallen bibbern und natürlich den Dreckverursachern. An die Dreckverursacher auf Zeulenrodas Marktplatz gewandt: Seit ihr Euch eigentlich im Klaren darüber, dass auch dieser Müll weggeräumt werden muss und das nicht nur die Entsorgung, sondern eben auch die Arbeitskraft derjenigen, die den Müll wegräumen, Geld kostet. Geld was alle am Ende bezahlen müssen. Geld, was die Stadt Zeulenroda-Triebes gerade im Kinder- und Jugendbereich wahrlich sinnvoller einsetzen könnte.