Alle können Beitrag leisten

Netzwerke im Kleinen, Händler untereinander arbeiten recht erfolgreich schon zusammen. Doch das große Ganze fehlte bis dato noch. Genau aus diesem Grund, um die gesamte Wirtschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes zu präsentieren, war das Vorhaben eines gemeinsamen Internetportals von der Interessengemeinschaft Zeulenroda-Triebes schon seit längerem angedacht. Doch scheiterte es immer wieder an der Präsentation jedes einzelnen Geschäftsinhabers, jedes Unternehmens in Zeulenroda-Triebes. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderin der Stadt wurde das Vorhaben nun konkretisiert, in die Tat umgesetzt. Jetzt heißt es mitmachen. Die Unternehmer vor Ort sind gefragt. Sie sollten ihre Standorte verlinken, der Außenwelt zeigen mit welchen großen und kleinen Produkten, welchen Dienstleistungen und Angeboten sie vertreten sind. Ein Verlinken auf ihre bereits existierende Internetpräsentation sollte möglich sein. Schließlich ist es nur gemeinsam möglich, den Online-Riesen mit Erfolg entgegenzutreten. Schließlich hat die eigene Stadt nichts von den Steuern der Riesen, wohl aber von der eigenen Wirtschaft. Deren Steuern kommen der Stadt und den hier Lebenden zugute. Deren Steuern tragen dazu bei, dass die Stadt sich entwickeln und wachsen kann. So müsste jedem klar sein, dass auch er seinen Beitrag dazu leisten kann.