Am Dienstag auf Wandertour

Zeulenroda-Triebes. Peter Fleischer, Gesundheitswanderführer ging am Dienstag mit gutem Beispiel voran und erklomm in den Morgenstunden und noch einmal in den Mittagsstunden zum Aktionstag am Dienstag den 431 Meter hohen Haardtberg rund um Zeulenroda. Wie viele Naturbegeisterte zum Aktionstag unterwegs waren, kann zum Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Doch hatten sich im Vorfeld rund 40 Gesundheitswanderer und Wanderleute gemeldet, die den Tag für eine Tour in der Natur nutzen wollten. Auch wenn sie alle nur zu zweit laufen durften, so liefen alle doch in dem Wissen, dass ein paar Kilometer weiter weg, weitere Frauen und Männer ebenfalls unterwegs waren. Über eine Rückmeldung ist der Initiator, Peter Fleischer aus Zeulenroda, auf alle Fälle dankbar.