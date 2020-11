An Attraktivitätgewinnen

Einen Kindergarten vor der eigenen Haustür, darüber können sich gerade im ländlichen Raum außer in den Städten nur wenige freuen. Hohenleuben hat das Glück und so soll es auch bleiben, wenn es nach dem Ansinnen der Hohenleubener Stadträte geht. Sie stehen dahinter und wollen beste Voraussetzungen für den Nachwuchs in ihrer Stadt schaffen. Viel wurde in der Vergangenheit darüber gesprochen, viel wird aktuell debattiert. Auf alle Fälle können sich all diejenigen glücklich schätzen, wenn sie in einer solchen Kleinstadt wie Hohenleuben eine gut funktionierende Infrastruktur vorfinden. Dazu gehört eben auch ein Kindergarten oder gar eine Grundschule. ist. Der Erhalt der Grundschule im Ort, dafür kämpfen Stadträte und Eltern. Was sie aber haben, ist der Kindergarten und der wird nur von wenigen Eltern genutzt. Ursachenforschung wurde in den vergangenen Jahren betrieben und neben einigen anderen Gründen, die die Hohenleubener nur selbst abstellen können, wurde auch die bauliche Hülle bemängelt. Die soll nun aufgehübscht werden. 20.000 Euro sind für eine Kleinstadt wie Hohenleuben viel Geld, ergänzt mit den Fördermitteln, kann einiges verändert werden. Schön wäre es, wenn die Hohenleubener Eltern es ebenso als Anreiz verstehen, ihre Entscheidung, die Kinder in anderen Einrichtungen betreuen zu lassen, noch einmal zu überdenken. Die Stadt könnte noch viel mehr Geld sparen, rund 170.000 Euro, die dann wieder allen Hohenleubenern zugute kommen könnten.