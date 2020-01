Angelverein Arnsgrün fehlen die Mitglieder

Als vor Kurzem eine Familie weggezogen ist, habe sein Verein über ein Viertel seiner Mitglieder verloren, sagt Maik Feustel. Seitdem habe sich das Problem noch einmal verschärft.

Der Angelverein Arnsgrün und Umgebung ist einer der kleineren der Region. Zehn Hobbyangler sind in ihm noch organisiert. Da die meisten der Mitglieder über 60 Jahre alt sind, mache er sich Sorgen um den Fortbestand des Vereins, sagt Feustel. Fiele die Zahl der Mitglieder unter drei, sei dies das Ende des Angelvereins.

Tradition soll bewahrt werden

Feustel ist der Vorstand des Vereins und will daher nun offensiv um neue Mitglieder werben, egal ob in Gesprächen, mit Flyern oder in den sozialen Netzwerken. „Wir haben eine lange Tradition und möchten diese fortführen. Die Leute kennen uns aber nicht, deswegen müssen wir uns bekannter machen“, so der 33-Jährige.

Seit 1983 gebe es den Angelverein, drei Teiche an der Pöllwitzer Mücke habe er heute gepachtet. „Wir halten die Teiche in Ordnung, fischen dort Karpfen. Zudem haben wir dort eine kleine Hütte gebaut und auch ein Entenhaus für die Brutpflege“, sagt Feustel.

Entspannung in einer schnelllebigen Zeit

Vorrangig gehe es im Verein um ein gemütliches Beisammensein. „Als Glas- und Gebäudereiniger habe ich unter der Woche viel Stress. Eine Nacht am Wasser bringt da viel Entspannung, gerade in dieser schnelllebigen Zeit“, so Feustel. Gemeinsame Angelausflüge, viel Zeit in der Natur, der Reiz, große Fische zu fangen – das zeichne das Vereinsleben aus.

An neue Vereinsmitglieder gebe es keine Anforderungen, außer dass sie einen Fischereischein besitzen müssten, so Feustel. „Wir sind eine bunt gemischte Truppe, vom Arzt bis zum Gärtner. Und von den älteren Mitglieder kann man richtig viel lernen, was das Fischen angeht“, sagt er.

Bei einem Fischfest am 18. April an den Teichen der Pöllwitzer Mücke wolle der Verein zudem seine Arbeit Interessierten vorstellen, so Feustel abschließend.

http://www.av-arnsgruen.de/index.htm