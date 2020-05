In Auma werden weitere Anschlüsse an die zentrale Kläranlage vorbereitet. Insgesamt 170 Anwohner aus dem Wüstenwetzdorfer Weg in Auma erhalten neues Rohrsystem. Die Mitarbeiter der Firma Zeutie verlegen das Schmutzwasserrohrsystem, bauen ein Trennsystem von Schmutz- und Oberflächenwasser sowie eine Abwasser Pumpstation