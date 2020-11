Die Anwohner in der Bebelstraße in Triebes leben in einer stetigen Regelmäßigkeit in Angst und Schrecken. Sie fürchten um ihr Eigentum und um die Gesundheit ihrer Kindern sowie der Erwachsenen.

Immer wenn auf der Hauptstraße in Triebes gebaut werden muss, dann führt die Umleitungsstrecke über die Bebelstraße. Vor zwei Jahren war es genauso und auch damals gab es massive Beschwerden. Nun ist es wieder soweit. In der Hauptstraße muss der Zweckverband Wasser-Abwasser Zeulenroda (WAZ) an den Wohnhäusern die Verbindungen zu dem Leitungssystem erneuern, dadurch ist diese Verkehrsader ab dem Bereich Einmündung Anger bis vor den Bahnübergang, gesperrt.

Noch bis zum 20. November müssen Anwohner durchhalten

Durch die Baumaßnahme, die noch bis 20. November dauert, ist die Bebelstraße Umleitungsstraße eigentlich nur für den PKW-Verkehr. Für die LKW`s ist die Durchfahrt von Triebes komplett gesperrt. Auf die Sperrung für LKW`s wird bereits an der Kreuzung Hohenölsen/ Abzweig Hohenleuben hingewiesen, in Hohenleuben noch einmal und in Triebes aus beiden Richtungen, also aus Zeulenroda kommend ebenso wie aus Hohenleuben kommend, auch. Allerdings, verirren sich immer wieder LKW`s auf der bedeutend kürzeren Straßenumgehung. Sie drängeln sich dann durch die Bebelstraße ebenso wie der PKW-Verkehr. So herrscht an den Hauptverkehrszeiten hier das pure Chaos.

Bürgersteig wird als Ausweichstelle genutzt

Treffen sich Busse oder gar LKW`s an der Engstelle auf dieser Straße nutzen sie dann den Bürgersteig um aneinander vorbei zu fahren. Oftmals trennen dann Fahrzeuge und Hauswände nur wenige Zentimeter. Wahrlich gefährlich. Zudem sind hier die Schulkinder unterwegs. Zudem würden rasen immer noch einige PKW Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit hier entlang sind die Anwohner wahrlich enttäuscht über so viel Unvernunft. Ein Anwohner reichte eine Beschwerde bei der Polizei und der Stadtverwaltung ein und sie baten die OTZ über ihre Situation zu berichten.

Es gibt keine alternative Streckenführung

Wir fragte bei Udo Omnus nach. Er ist in der Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes verantwortlich für verkehrsrechtliche Anordnungen. Zusammen mit der Polizei wurden Kontrollen durchgeführt, sagt er. Auch seien LKW`s zurückgeschickt wurden. „Wir haben auf Drängen der Anwohner nun eine 30 km/h Zone für die Bebelstraße eingerichtet. Darum hatten Anwohner schon vorab selbst die Kraftfahrer gebeten. Sie hatten einen Bobby Car mit einen 30 km/h Schild am Straßenrand aufgestellt. „Das mussten wir entfernen, denn ein Spielzeugauto hat auf der Straße nichts zu suchen und auch das Schild ist nicht rechtlich gewesen“, sagt Omnus. Die Schilder, dass die Straße für LKW`s gesperrt ist, wurden nun vermehrt. Doch eine Alternative würde es nicht geben, sagt Udo Omnus. Er kann nur für die Zeit der Umleitung an alle Fahrzeugbesitzer appellieren und bittet eindringlich um Verständnis und Sorgfaltspflicht. Die Baustelle soll bis zum 20. November dauern.