Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeitsgruppen zu prägnanten Themen

Auf der letzten Sitzung des Stadtrates in Zeulenroda-Triebes wurde durch CDU-Fraktion nachgefragt, inwieweit die Anregung vergangener Sitzungen jeweils Arbeitsgruppen zu prägnanten Themen in der Stadt zu bilden, bearbeitet wurde.

Es wurden angeregt, je eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Stadtrates zum Thema Waikiki, Radwegekonzept und Feuerwehr ins Leben zu rufen. Bürgermeister Niels Hammerschmidt (parteilos) informierte über den Fortgang.

Arbeitsgruppe Feuerwehr braucht bloß wieder aktiviert zu werden

Die Arbeitsgruppe Feuerwehr müsste lediglich wieder aktiviert werden und ihre Arbeit aufnehmen. Diese Arbeitsgruppe hatte in der letzten Legislaturperiode gemeinsam die Feuerwehrreform vorbereitet und einen Plan erarbeitet zur Durchführung. An diese Arbeit könnte wieder angeknüpft werden, nur eben mit neuen Stadtratsmitglieder. Auch hier sollte sich je ein Mitglied aus den Fraktionen für die Mitarbeit bereit erklären, so Hammerschmidt.

Mitglieder der Waikiki-Arbeitsgruppe treffen sich Ende des Monats

Die Arbeitsgruppe Waikiki könnte sich Ende des Monats zum ersten Mal treffen. Bürgermeister Nils Hammerschmidt regte an, dass hier die Vorsitzenden der einzelnen Fraktionen des Stadtrates Mitglied sein sollten. Er plädierte aber auch dafür, dass zudem Vertreter der Landesentwicklungsgesellschaft sowie des Planungsbüros eingeladen werden. Eine erste Zusammenkunft ist für den 25. Juni anberaumt.

Radwegekonzept vorhanden, sollte ergänzt und umgesetzt werden

Ein Radwegekonzept für die Stadt Zeulenroda-Triebes wurde bereits in den 90er Jahren erstellt. Im vergangenen Jahr legte die CDU-Fraktion ihre Vorstellungen in einem neuen Konzept dem Stadtrat und dem Bürgermeister vor. Nun soll sich ebenfalls eine Arbeitsgruppe bilden, um, wie auch in den anderen Arbeitsgruppen, die Vorstellungen und Gedanken der Stadträte zu Plänen reifen zu lassen und sie zur Umsetzung zu bringen. Auch hier soll je ein Stadtrat aus den einzelnen Fraktionen teilnehmen.