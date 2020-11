Auch in Corona-Zeiten ist Freude im Alltag erlaubt

Marlies Wimmer nimmt das Leben, wie es kommt. „Ich verstehe ehrlich gesagt das viele Gejammer nicht. Es ist ja nicht so, dass im Lockdown keine Freude mehr erlaubt ist“, sagt die Rentnerin. Die aktuelle Situation gefalle wohl keinem Menschen. Sie mache Angst, weil wir nur wenig über das Virus wissen. Und auch Maske trage keiner gerne. „Aber so ist es jetzt nun mal. Wer sagt, dass man sich nicht trotzdem den Alltag schön gestalten kann?“, sagt sie. So oft es nur geht, erledigt sie die Wege mit dem Fahrrad. Das halte fit und bei Laune. Aber auch Zuhause könne man das Beste aus dem Tag rausholen. Sich täglich selbst etwas Gutes tun. Ein gesundes Gericht kochen, die Wohnung gestalten oder im Kleiderschrank stöbern. Das ginge auch ohne viel Geld. Denn auch sie selbst habe nur eine kleine Rente. „Ein schöner Tag steht und fällt mit der Einstellung. Uns geht es doch gar nicht so schlecht hier“, sagt sie.

Sie habe aber auch Freunde, die eine andere Einstellung haben. „Andere Meinungen muss man auch mal aushalten können“, sagt sie. Aber es gebe für sie auch eine Grenze. Eine Bekannte beispielsweise sei eine totale Trump-Anhängerin und wolle sie ständig mit angeblichem Geheimwissen über die Corona-Pandemie belehren. Seitdem stehe das Telefon still. „Irgendwo ist auch mal Schluss“, sagt sie. Leid tue ihr die aktuelle Situation vor allem für die Gastronomen und Kulturschaffenden. „Statt selbst kochen, wäre dann vielleicht auch ein Essen zum Mitnehmen aus dem Lieblingslokal eine Idee“, sagt sie. Das Leben sei leider voll mit Rückschlägen und Krisen. Die 72-Jährige scheiterte einst an der Selbstständigkeit und einer Ehe. „Aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Ganz bestimmt!“, sagt sie, schwingt sich auf ihr Rad und fährt davon. In den kommenden Wochen wollen wir Menschen und ihren Umgang mit der Pandemie vorstellen. Wie meistern sie die Herausforderungen? Was fehlt ihnen? Wie hat sich ihr Blick auf Welt verändert? Was hoffen sie für die Zukunft? Wenn Sie einmal dabei sein wollen, schreiben Sie uns unter greiz@otz.de