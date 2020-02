Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf dem „Movie“ toll geturnt

In Sandersdorf, nahe Leipzig, fand ein Movie-Turnier für die Voltigierer statt mit Beteiligung der Voltigierer aus Pahren. Sie vertraten hier als einzige Mannschaft das Land Thüringen.

Pahrener riefen ihre Leistungen ab

Die Voltigierer vom Jugend Pferdesportverein (JPSV) Pahren waren in sieben verschiedenen Prüfungen am Start und sahen sich einem leistungsstarken Starterfeld mit Turnern aus Sachsen-Anhalt und Sachsen am Ende sehr gut platziert.

Gleich in der ersten Prüfung der Schritt-Gruppen gingen die Jüngsten an den Start. Tamara Gerbeth, Rosalie Weber, Cécile Koller, Annika Hahn, Paul Richter, Christoph Groß und Lene Daßler zeigten als Pink Panther eine schöne Kür und eine saubere Pflicht. Sie wurden mit guten Wertnoten belohnt. Auch die Turner der Galopp-Schritt-Gruppe, Felicitas Lutz, Lina Daßler, Josephine Sturm, Olivia Weber und Mia Wetzel, turnten sehr gut und konnten sich im vorderen Feld platzieren.

Danach hieß es für Hanna Glaßmann, Toni Knoche, Lara Biedermann, Julia Funk, Jasmin Schilf, Luise Hahn, Lisa Steinitz und Marcel Teumer bei den A-Gruppen gute Leistungen zu zeigen, und das taten sie auch. In der letzten Prüfung vor der Pause ging das Schritt-Doppel Josephine Sturm und Lina Daßler an den Start. Zur Musik von Cordula Grün zeigten sie eine saubere Kür für die sie eine Traumnote von 7,2 Punkten bekamen.

Noch einmal volle Konzentration gezeigt

Nach der Mittagspause waren die Einzelturner an der Reihe. Bei den N-Einzeln startete Mia Wetzel und bei den L-Einzeln Hanna Glaßmann, Lara Biedermann und Marcel Teumer. Alle vier Pahrener konnten überzeugen und erhielten gute Wertnoten. Als letzte Prüfung am Abend waren die Galopp-Doppel am Start. Für Lara Biedermann und Mia Wetzel, für Julia Funk und Jasmin Schilf und für Hanna Glaßmann und Luise Hahn hieß es nun noch einmal höchste Konzentration und alle Kräfte mobilisieren. Mit überzeugenden Leistungen in allen Drei-Doppeln ging ein erfolgreicher Turniertag für die Pahrener Voltis zu Ende.

„Movie“ ist ein mechanisches Pferd

Ein „Movie“ ist ein mechanisches Holzpferd, das die Bewegungen eines richtigen Pferdes täuschend echt nachahmt. So ist es möglich, unter realistischen Bedingungen zu trainieren und unseren Partner Pferd zu schonen. Das „Movie“ ist mittlerweile so beliebt, dass dafür spezielle Turniere stattfinden.