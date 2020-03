Auf den Straße in der Region unterwegs

Am Freitag, vor genau 25 Jahren, hat Joachim Karlen seinen Gewerbeschein in der Hand gehalten. Lange hatte er überlegt, doch aus den eigenen Erfahrungen im Angestelltenverhältnis heraus, wusste er, dass auch eine eigene Firma bestand haben könnte. So meldete er als 32 Jähriger ein Baugeschäft in Pahren, heute einem Ortsteil von Zeulenroda-Triebes, an. Kugelschreiber und Papier gehörten zur ersten Ausstattung. „Es war schon eine Umstellung“, so Joachim Karlen.

Als Einzelkämpfer die Anfangsschwierigkeiten bewältigt

Angefangen hat er als Einzelkämpfer. Er musste die ganz normalen Anfangsschwierigkeiten absolvieren und absolvierte sein Meisterstudium. Schon nach den ersten Jahren kamen weitere Mitarbeiter hinzu.

Heute zählen bis zu 20 Mitarbeiter zu seiner Firma. Geblieben ist, dass Joachim Karlen der Macher ist, kein Mann fürs darstellen. Heute gibt es eine Stammbesetzung in der Firma, die anderen Mitarbeiter ergänzen das Team je nach Auftragslage und Jahreszeit.

In der Region an vielen Projekten beteiligt

Blickt er jetzt in die Region, so reichen wohl die Finger an seinen beiden Händen nicht aus, um die vielen Projekte aufzuzählen, die unter seiner Verantwortlichkeit entstanden sind. Besonders die Agrar Genossenschaften, die Pahren Agrar und die Evema Wöhlsdorf um Albrecht Broßmann und Wolfram Köber, zählten in den Anfangsjahren zu den Auftraggebern. „Das waren meine Macher“, sagt er voller Dankbarkeit. Sie haben einen großen Anteil daran, dass die Karlen Bau GmbH in der Region fest verankert ist. So haben die Pahrener Silos und zwei Michviehanlagen in Langenwetzendorf und im Erzgebierge neu gebaut, Stallanlagen umgebaut, Melkreporter in die Ställe eingebaut und vieles mehr. „Die Landwirte sind untereinander gut vernetzt und so kam ein Auftrag nach dem anderen“, so der Firmenchef.

In Landkreis Greiz und Saale Holzland Kreis auf den Straßen unterwegs

Auch das Straßenbauamt Ostthüringen (heute Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr) zählte von Anfang an zu den Auftraggebern. So genannte Unterhaltungsverträge für die Straßen im Saale-Holzland Kreis sowie im Kreis Greiz bestehen noch heute. Die Bundes- und Landesstraße zählen zum wichtigen Arbeitsrevier der Angestellten der Pahrener Baufirma. Zudem ist er auch in Zeulenroda viel unterwegs.

„Zutun haben wir genug“, sagt der Bauunternehmer mit nicht weniger Stolz. Stets ist er auf der Suche nach Mitarbeitern. Die Firma bildet Straßenbauer aus.

Im Privatensektor findet man die Firma ebenso. Vorrangig werden hier Pflasterarbeiten ausgeführt.

Erfolg nur durch ein starkes Team

2011 hat er noch einmal in das Firmenareal in Pahren investiert. Es ausgebaut, Lagerplatz geschaffen. Er ist froh, dass er es bis hierher alles gestemmt hat. „Das geht nur mit einem guten Team“, so Karlen.

2013 gründete er die Karlen Bau GmbH und 2015 taten sich Joachim Karlen und Manuel Kraske als Bau GmbH neben ihren Einzelfirmen zusammen. Manuel Kraske ist seit 2011 in der Firma beschäftigt.

Sven Lüdemann ist der dritte Gesellschafter der GmbH und ist für den Werkstattbereich zuständig.