In allen denkbaren Farben präsentieren die Modells am Samstag festliche Kleider im Braut- und Festmodenladen Ypsilon in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes. Kommunion, Konfirmation oder Jugendweihe. Was sind eigentlich die Unterschiede? Und was bedeutet der Tag den Jugendlichen?

Auf der Suche nach dem perfekten Kleid

Die Jugendweihe oder Konfirmation ist für Jugendliche der symbolische Schritt in das Erwachsenenleben. Ein Tag an dem alle Augen ausschließlich auf sie gerichtet sind. Und da will man schließlich auch gut aussehen. „Für viele junge Mädchen ist die Jugendweihe oder Konfirmation die erste Veranstaltung, auf der sie ein festliche Kleid tragen werden“, sagt Yvonne Sengewald vom Braut- und Festmodenladen Ypsilon in Zeulenroda-Triebes.

Ein Tag, an dem sie selbst entscheiden darf

Deshalb veranstaltet sie im Vorfeld der „großen Tages“ eine Modeschau mit Beratung, in der sich die Mädchen und die Eltern Kleider anschauen und Fragen stellen können. Wir waren am Samstag dabei und wollten wissen, was den angehenden Erwachsenen der Tag im Frühsommer bedeutet.

Auf der Bühne wechseln die drei Modells beinahe im Minutentakt die Kleider. Rot, Blau, Grün. Mal dezent, mal etwas gewagter. Jedes Kleid ist mit einer Nummer versehen, falls es sich die Interessenten später anschauen wollen. Für Sina Putz aus Triebes war das Traumkleid bisher aber noch nicht dabei. „Ich hätte gerne ein dunkles Kleid“, sagt sie. Mutter Mandy schaut etwas skeptisch, doch schnell entspannt sich ihr Gesicht. „Sie darf sich das alleine aussuchen. Es ist schließlich ihr Tag“, sagt sie.

Im Osten wird meist Jugendweihe gefeiert

Was wird an diesem Tag eigentlich gefeiert? Je nachdem, ob man einer Glaubensrichtung angehört oder nicht, feiert man Kommunion, Konfirmation oder Jugendweihe. Katholiken feiern Erstkommunion und Anhänger der evangelischen Kirche Konfirmation. Grob gesagt wird bei beiden Festen die Aufnahme von Kindern beziehungsweise Jugendlichen in die Gemeinde gefeiert. Die Jugendweihe wird ohne religiösen Bezug gefeiert. Die Erstkommunion ist bereits ab einem Alter von sechs Jahren möglich. Zur Konfirmation gehen Protestanten mit etwa 14. Die jüngsten Teilnehmer an Jugendweihe-Feiern sind 13, die ältesten 17 – der Durchschnitt liegt in etwa bei 14.

Im Osten nehmen deutlich mehr Jugendliche an der Jugendweihe Teil als an der Konfirmation. So wurden im vergangenen Jahr in den Kirchengemeinden in den neuen Bundesländern rund 15.700 Jugendliche konfirmiert. Rund 43.000 feierten dagegen die Jugendweihe. In Thüringen nahmen über den Landesverband der Jugendweihe Thüringen und dessen regionale Vereine etwa 7500 Jugendliche an der Jugendweihe teil. Trotz der Unterschiede bei den Festen, gibt es auch eine große Gemeinsamkeit. Es ist ein festlicher Akt, auf den die Jugendlichen das ganze Jahr hinfiebern.

Das perfekte Kleid braucht Zeit

„Natürlich bin ich aufgeregt. Schließlich wird die ganze Familie da sein“, sagt Sandy Putz. In Triebes werden Omas, Opas und Tanten im Frühsommer nur auf sie anstoßen. Ob sich danach wirklich sofort etwas ändern wird, an den Ansprüchen, die sie selbst oder andere an sie haben, können sie noch nicht sagen. Erstmal wolle sie einfach den Tag genießen. Dazu gehört auch die Feier in der Vogtlandhalle in Greiz, die diesmal am 6. Juni stattfinden wird. Und das perfekte Kleid.

Ob sie es gefunden hat, muss am Ende offen bleiben. Aber Yvonne Sengewald legt sich mächtig ins Zeug. Ein Fotograf und eine Friseurin helfen dabei, die Vision vom Traumkleid möglichst real werden zu lassen. „Aber so eine Entscheidung braucht Zeit“, weiß auch sie.