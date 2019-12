Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auf der Suche nach einem neuen Chorleiter

Es kann wohl ein jeder verstehen, dass allen, die das Adventskonzert in der Merkendorfer Kirche gestaltet haben, der Abschied von ihren Chorleitern und Mitsängern, Cornelia und Joachim Lehmann, schwer fällt. Die beiden ziehen zu ihrer Tochter nach Creglingen im Taubertal. Die Volkschöre in Merkendorf und im sächsischen Ebersgrün stehen dann ohne einen Chorleiter da, der bereit ist, die Singgemeinschaft zu führen, mit ihnen neue Lieder einzustudieren und obendrein auch die Gemütlichkeit zu pflegen.

Ihr Weggang bereitet den Sängern Bauchschmerzen, sie sehen einer ungewissen Zukunft ihrer Chöre entgegen. Denn Chorleiter sind rar, zumal es oft die Abendstunden betrifft, in denen sie sich treffen, um gemeinsam zu singen. Konzerte finden meistens an den Wochenenden statt.

Weggang des musikalischen Paares bereitet allen Sorgenfalten

Aber auch Lehmanns fällt es mindestens ebenso schwer, die Region zu verlassen, wie sie in gewohnter Art ganz leise am Rand der Veranstaltung betonten. Am Abend des Adventskonzerts kamen die Mitglieder von „Stimmt so“ a cappella, der Männerchor von Dörtendorf, und der Volkschor aus Ebersgrün zum Adventskonzert in die Merkendorfer Kirche zusammen. In all diesen Chören waren die Lehmanns integriert.

„Danke für zwölf wunderbare Jahre. Ihr seit tolle Leute, angenehm und so wunderbar ruhig“, so Bernd Rüdiger. Er ist Sänger im Merkendorfer Volkschor und wünscht sich zusammen mit all den anderen Mitgliedern nichts sehnlicher, als das der Chor bestehen bleibt und weitersingen kann.

Cornelia Lehmann ist Musiklehrerin, war im sächsischen Werdaustellvertretende Musikschulleiterin und hat unendlich viele Sänger in der Region angeleitet, hat mit all denen eine musikalische Richtung eingeschlagen. Joachim Lehmann, Kantor a.D:, hat entweder selbst mitgesungen als Tenor oder gab musikalische Begleitung auf der Orgel oder leitete wie seine Frau die verschiedenen Chöre.

Händeringend haben sich die Sänger nun auf die Suche nach einem neuen Chorleiter begeben. Noch ist die Suche ist bislang nicht erfolgreich gewesen. Doch sie alle möchten weitersingen.