Auf der Suche nach einem Schlafplatz: 31-Jähriger tritt Haustür in Zeulenroda-Triebes ein

Zeulenroda-Triebes. Ein 31-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren, nachdem er eine Haustür in Zeulenroda-Triebes eingetreten hatte, um die Nacht in dem Wohnhaus zu verbringen.

Eine fremde Person ist am Mittwoch in ein Haus in der Schulstraße in Zeulenroda-Triebes eingebrochen - und hatte dort übernachtet.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass es sich bei der Person um einen 31-Jährigen handelte, der die Haustür auf der Suche nach einem Schlafplatz eingetreten hatte. Der Eigentümer forderte ihn auf, das Grundstück zu verlassen, was der 31-Jährige jedoch keineswegs vorhatte.

Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, muss er nun eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro bezahlen. Außerdem muss er mit einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch rechnen.

