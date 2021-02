Aufwand und Kosten

Wie schnell etwas im täglichen Arbeitsalltag vergessen wird, kann wohl jeder bestätigen. Besonders, wenn die Arbeit nicht mit großer Freude erledigt wird. Das Kostenleistungsverzeichnis für die Arbeiten der Bauhofmitarbeiter zählt dazu. Schließlich hätte es schon in den vergangenen Jahrzehnten erledigt werden müssen. Aber es wurde auf die lange Bank geschoben. Die hat nun ihr Ende erreicht. Wenn es nach dem Willen knapp der Hälfte der Stadträte geht und obwohl sich ein zusätzlicher bürokratischer Aufwand anbahnt soll es geschehen. Wenn auch alles nur zusammengefügt werden muss, so muss es getan werden. Allerdings, kann es, einmal angefangen, immer wieder ergänzt werden. Zumal das Stadtoberhaupt während der nicht enden wollenden Diskussion über Notwendigkeit und Aufwand und somit auch über Kosten sagte, dass er sich zwar keine zeitnahe Erledigung vorstellen könnte, aber es auch nicht strikt abgelehnt hat, dass diese Aufgabe erledigt wird. Die CDU-Fraktion wird garantiert dran bleiben und Mitte des Jahres werden bestimmt Stimmen lauf, die an das Versprechen erinnern. Bleibt zu hoffen, dass trotz des zusätzlich zu erwartenden Aufwands die Arbeitsleistungsabrechnungen erfasst wurden und in einer Exceltabelle zusammengefügt sind. Dann wären auch die letzten Skeptiker der Diskussionsgrundlage enthoben.