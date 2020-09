Der Anbau eines Aufzuges an der Friedrich-Reimann-Grundschule in Zeulenroda-Triebes nimmt derzeit Gestalt an. Im Hauptausschuss des Stadtrates informierte der Bürgermeister am Montag über die Vergabe der Bauleistungen. So erhält die Firma Orba-Lift Aufzugsdienst GmbH, aus Reichenbach mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 32.766 Euro den Auftrag für die Installation des Aufzuges. Ebenfalls beschlossen wurde die Auftragserteilung an das Unternehmen Holl Flachdachbau aus Hohenleuben mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 23.130 Euro. Sie übernehmen die Plattenverkleidung am Gebäude. Die Bauhauptleistungen werden an die Firma Taubert Bau GmbH aus Greiz mit einer Auftragssumme in Höhe von rund 36.080 Euro vergeben. Das Angebot einer anderen Firma war zuvor unangemessen hoch ausgefallen. Daher musste das Vergabeverfahren aufgehoben werden. Der ursprünglich vorgesehene Baubeginn vom 10. August habe sich daher auf den 7. September 2020 verschoben. Der Fertigstellungstermin 20. November soll aber weiterhin bestehen bleiben. Die Gesamtkosten für das Vorhaben an der Grundschule sollen einschließlich Baunebenkosten 120.000 Euro betragen. Schritt für Schritt sollen alle Schulen und Kindereinrichtungen der Stadt barrierefrei gemacht werden.