An der Regelschule "Franz Kolbe" in Auma wurde von Unbekannten ein Fenster zerstört.

Auma: Schulleiter verärgert über Vandalismus

Torsten Weiß, amtierender Schulleiter der Regelschule „Franz Kolbe“ in Auma, ist verärgert über Vandalismus an dem Schulgebäude. Unbekannte hatten am vergangenen Wochenende dort einen Pflasterstein in ein Fenster geworfen.

Bereits eine Woche zuvor sei eine Bierflasche in ein anderes Fenster geworfen worden, teilt die Polizei mit. „Auch wenn es ein Dummejungenstreich gewesen sein sollte, ist sowas nicht zu akzeptieren. Da kann es keine Toleranz geben“, sagt Weiß. Von vergleichbaren Vorfällen in Auma berichtet Während der Hausmeister der Schule den ersten Schaden habe reparieren können, ist das zweite zerstörte Fenster derzeit notdürftig mit einer Pappe gesichert. „Wir wissen noch nicht, wie viel es kosten wird. Sollte die Versicherung nicht alles bezahlen, fehlt uns das Geld dann an anderer Stelle“, sagt der Schulleiter. Von einem gezielten Angriff auf die Schule gehe er nicht aus. „Natürlich denkt man zuerst: Was ist hier los? Geht das gegen uns? Aber ich gehe davon aus, dass es Randalierer waren. Darauf deuten auch andere Vorfälle in der vergangenen Zeit in Auma“, sagt Weiß. Er habe Anzeige bei der Polizei erstattet. Katja Ridder, Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera, teilt auf Anfrage mit, dass es noch keine Hinweise zu den Tatverdächtigen gebe. Auch ob beide Vorfälle in einem Zusammenhang stehen, sei noch unklar.