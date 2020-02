Das alte Amtsgericht in Auma.

Auma-Weidatal: Abstimmung über Haushalt

Der Stadtrat von Auma-Weidatal stimmt am Mittwoch, 5. Februar, über die Haushaltssatzung für dieses Jahr ab. Beginn der Sitzung im Rathaus ist um 19 Uhr.

Neben der Debatte über den Haushalt steht auch ein Beschluss über einen Finanzplan von Auma-Weidatal über den Zeitraum 2019 bis 2023 auf der Tagesordnung, wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht. Weiterhin soll ein Vorentwurf über eine Änderung des Bebauungsplanes „Hinter dem Dorfe“ in Staitz beschlossen werden, um Bauland auszuweisen.

Zudem soll einem Antrag einer Standesbeamtin und einer Ordnungsverwaltungsmitarbeiterin in den Ruhestand zugestimmt werden.

Kapseln werden geöffnet

Zu Beginn der Stadtratssitzung stehen außerdem eine Bürgerfragestunde und Informationen des Bürgermeisters Frank Schmidt (CDU) auf der Tagesordnung.

Am Ende der Stadtratssitzung werde es einen Blick in die Stadthistorie geben, heißt es abschließend. Die Kapseln des Turmknopfes des alten Amtsgerichts Auma sollen geöffnet werden. Diese wurden jüngst bei Bauarbeiten an der Wetterfahne des Gebäudes entdeckt.