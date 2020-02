Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) und Stadtarchivarin Ulrike Meister zeigen den Inhalt einer Kapsel, die auf dem Dach des alten Amtsgerichts in Auma-Weidatal gefunden wurde.

Auma-Weidatal. In Auma-Weidatal wurden Kapseln geöffnet, die bei Arbeiten am alten Amtsgerichts entdeckt worden. Die Archivarin ist von den Funden begeistert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auma-Weidatal: Geheimnis von historischen Kapseln gelüftet

Bürgermeister Frank Schmidt (CDU) und Stadtarchivarin Ulrike Meister haben in Auma-Weidatal drei Kapseln, die jüngst bei Arbeiten am Dach des alten Amtsgerichts entdeckt worden, ihr Geheimnis entlockt.

Die Kapseln wurden am Rande der Stadtratssitzung am Mittwochabend geöffnet. In den zwei Kupferkapseln und einer Plastikkapsel fanden sich unter anderem Dokumente, die bis ins Jahr 1877 zurückreichen, alte Zeitungen, Münzen und Kassetten.

„Ich bin überrascht, wie viel in den Kapseln war. Das muss ich nun erst einmal in Ruhe sichten“, sagte Meister.