Die Geschäftsführung in der Firma Tecon Covercraft in Bernsgrün hat sich verjüngt: Maik Hocke und Heidi Zimmermann sind die "Neuen" in der Geschäftsführung und können von den langjährigen Erfahrungen als Geschäftsführer von Andreas Lenk (v.r.) noch jede Menge lernen.