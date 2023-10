Azubis sollen „#könnenlernen“ – zum Beispiel in Pößneck

Schmölln/Pößneck. IHK-Ausbildungskampagne: Unternehmen können mitmachen und erhalten dafür Werbemittel. Welche Firmen aus Ostthüringen dabei sind

Kaum haben über 1800 Azubis aus Ostthüringen ihre Ausbildung begonnen, läuft auch schon die Bewerbungszeit für den nächsten Jahrgang an. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) leiten diese Zeit mit einer Plakat-Aktion und frischen Inhalten der Ausbildungskampagne „Jetzt #könnenlernen“ ein, auch in Ostthüringen. „Egal wo man aufgewachsen ist“ oder „Diese Jugend von heute – stolz sein und gut ausgebildet“. Botschaften wie „Was wir mal werden wollen: stolz auf uns“, „An Aufgaben wachsen. „Ganz schön ausgebildet“ sollen junge Leute, aber auch deren Familien für die duale Berufsbildung begeistern. Das ist dringend nötig, denn viele interessante Lehrstellen sind dieses Jahr wieder unbesetzt geblieben. Die Plakate werden dort platziert, wo viele Jugendliche sowieso zu Hause sind: in den sozialen Medien.

Die Videos wurden 18 Millionen mal geklickt

Videos wie „Ausbilder-Deutsch, Deutsch-Ausbilder“ oder „Berufsschulfächer, die keiner kennt“ der neuen Serie „Die Berufsschulklasse“ zeigen mit einer großen Portion Humor den Berufsschulalltag. Seit März berichten die neun ausgewählten IHK-Azubis auf TikTok über ihre Erlebnisse, geben Tipps und Tricks zum Einstieg, aber auch aus dem Leben nach Feierabend. Bislang wurden die Clips mehr als 18 Millionen Mal angeklickt, mehr als 25.000 Nutzer folgen den Erlebnissen der Azubis.

Zugleich setzt die Ausbildungskampagne auf die Beteiligung der Unternehmen. Dafür erhalten alle interessierten Betriebe in Ostthüringen auf Anfrage personalisierte Werbemittel von ihrer IHK, so wie das Unternehmen LTI Metalltechnik Pößneck GmbH. Vertriebsassistentin Cornelia Yahl findet die Kampagne gelungen, da junge Leute humorvoll in das Lebensgefühl Ausbildung eintauchen können.

„Ziel ist es, ein neues Bewusstsein für die Ausbildung zu schaffen, und dabei zu helfen, Betriebe und die Arbeitskräfte von morgen zusammenzubringen. Eine Karriere mit Lehre ist die Antwort auf Orientierungslosigkeit und Zukunftssorgen. Junge Menschen können mitgestalten. Sie erleben in der Ausbildung direkt, dass sie alles lernen können, was sie für ihre Zukunft brauchen“, so Yahl.

Das Unternehmen konnte in diesem Jahr alle vier Ausbildungsplätze für den Produktionstechnologen und die Fachkraft Metalltechnik besetzen. Cornelia Yahl ist optimistisch, dass sie auch im Jahr 2024 wieder vier junge Leute für ihre Ausbildungsstellen gewinnen werden, durch eine gute Mundpropaganda ihrer Mitarbeiter, das Bauzaunbanner zur IHK-Kampagne und die Teilnahme an vielen Ausbildungsmessen.

Mario Franke, Geschäftsführer der Electrotechnical Solutions GmbH in Pößneck und Mitglied im DIHK-Ausschuss Bildung, betont: „Als Unternehmer kenne ich das Nachwuchsproblem nur zu gut. Deshalb ist diese Kampagne so wichtig. Sie macht Lust auf die duale Ausbildung. Einblicke, die die Azubis geben, begeistern nicht nur mich. Gleichzeitig wird für Offenheit und Toleranz geworben. Jeder soll eine Chance bekommen.“