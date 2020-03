Badevergnügen wird in Langenwetzendorf teurer

Die Gemeinderäte von Langenwetzendorf haben auf ihrer Sitzung am Montagabend die Erhöhung des Entgeltes für das Langenwetzendorfer Sommerbad beschlossen.

Im Rahmen des Haushaltssatzungsbeschlusses 2020 der Gemeinde Langenwetzendorf wurde von den Ratsmitgliedern auch die Beendigung der Haushaltssicherung in der sich die Gemeinde befand, beschlossen. Allerdings kann die Haushaltssicherung erst beendigt werden, wenn alle darin beschlossenen Maßnahmen innerhalb des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) umgesetzt wurden. Dazu zählt auch die Erhöhung der Entgelte für die Benutzung des Sommerbades in der Gemeinde.

Kinder und Erwachsene zahlen mehr

So werden zukünftig Kinder mit Vollendung des dritten Lebensjahres bis zur Vollendung des 16. Lebensjahr 2.50 Euro, Erwachsene ab der Vollendung des 16. Lebensjahres 3.50 Euro und Schülergruppen pro Kind 2 Euro, Eintritt bezahlen. Ebenso wurden die Zehnerkarten für Kinder auf 20 Euro und Erwachsene auf 30 Euro angehoben. Besucher nach 17.30 Uhr zahlen einen ermäßigten Eintritt. Da entfallen für Erwachsene 2.50 Euro und Kinder bezahlen 2 Euro. Schulklassen aus der Grundschulen in Naitschau und der Regelschule in Langenwetzendorf, die das Bad zu Unterrichtszwecken nutzten, können das Bad kostenfrei nutzen.