Zeulenroda-Triebes. In der Südstraße/Ecke Hohestraße in Zeulenroda-Triebes werden Wohnhäuser und ein Betriebsteil des ehemaligen Möbelkombinates abgerissen. Auf dem Areal will ein privater Investor barrierefreie Wohnungen bauen.

Barrierefreies Wohnen in der Südstraße bald möglich

Die Bagger fressen sich unaufhörlich in die alte Bausubstanz an der Ecke Südstraße/ Hohe Straße in Zeulenroda-Triebes.