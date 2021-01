Bauhof in Zeulenroda-Triebes auf Schnee gut vorbereitet

Von Norman Börner

Zeulenroda-Triebes. Bauhof-Chef Frank Schneider hat eigentlich gerade Urlaub. Aber wenn es in Zeulenroda-Triebes wie am Dienstnachmittag heftig zu schneien beginnt, dann lässt ihn der Blick aus dem Fenster wahrscheinlich auch nicht kalt. Dann folgt meist ein kurzer Anruf im Bauhof. Für die 14 Mitarbeiter, die regulär im Winterdienst im Einsatz sind, heißt das heute Nachmittag: Wir fahren noch mal raus! Seit Sonntag sind die Räumfahrer quasi rund um die Uhr im Einsatz.

Verschiedene Außenstätten besetzt

In einer Stadt mit knapp 135 Quadratkilometern Fläche und zahlreichen Überlandstraßen ist der Winterdienst eine große logistische Herausforderung. Deshalb sind Kräfte auch aufgeteilt. Zwei Räumfahrzeuge sind in der Außenstätte Pahren im Einsatz, drei in Triebes, drei weitere im vogtländischen Oberland und sechs in Zeulenroda.

Die erste Tour beginnt meist zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr, damit die Straßen frei sind, wenn die meisten Menschen zur Arbeitsstelle fahren. Dann geht es im Normalfall am Abend noch mal raus. Wenn es so heftig schneit wie heute, dann wird aber auch mal eine dritte Tour notwendig. „Wir müssen die Straßen schließlich für den Feierabendverkehr freimachen“, sagt Frank Schneider.

Zusätzliche Kräfte in der Hinterhand

Wenn zusätzliches Personal gebraucht werde, dann könne er auch zwei Hausmeister, die bei der Stadt angestellt und im Schneeräumen geschult sind, mit einbeziehen. Denn alle Straßen vom Schnee befreien, das kann in einer Kommune mit 15 Ortsteilen schon mal etwas dauern. „Mit der ersten Runde sind wir meist erst kurz vor acht Uhr durch“, sagt Schneider. Nach knapp vier Stunden.

Für allzeit freie Fahrt habe man für diese Saison knapp 300 Tonnen Streusalz bestellt. Das sollte reichen. Die Mitarbeiter des Bauhofes sind auf allen städtischen Straßen im Einsatz. Bedeutet von den Wohngebieten hin bis zu Gemeindestraßen zwischen den Ortsteilen. Allerdings leisten sie auch Winterdienst auf übergeordneten Straßen (Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen – entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit.