Bauvorhaben in der Schopperstraße – neue Verkehrsführung

Aufgrund des Neubaus eines Rewe-Marktes in der Schopperstraße neben dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum wird voraussichtlich Ende des Jahres 2020 eine neue Verkehrsführung installiert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die Verkehrsanbindung des Marktes an die Bundesstraße wurde vom Investor ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben. Um den Verkehr flüssig zu halten, ist eine Verbreiterung der Schopperstraße mit zwei neuen Abbiegespuren vorgesehen. Eine Spur führt zum neuen Markt und eine in die Greizer Straße. Eine Fußgängeranbindung vom Lidl-Parkplatz zum neuen Rewe-Markt ist ebenfalls geplant, die auch eine Überquerungshilfe in Form einer Fußgängerinsel beinhaltet. Der Plan mit der Verkehrsführung ist auf der Homepage der Stadt Zeulenroda-Triebes unter Aktuelles einsehbar. Die Verkehrserschließung ist Bestandteil der Baugenehmigung für den neuen Markt, der durch das Landratsamt Greiz genehmigt wurde.