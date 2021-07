Bedingungen fürs Lernen

Ein solches schönes Domizil spornt die jungen Arnsgrüner Feuerwehrfrauen und -männer garantiert dazu an, auch nach der langen Zwangspause durch dieCorona- Pandemie, wieder aktiv zu werden, darüber bin ich mir sicher.

Zumal die Floriansjünger schon in der Vergangenheit ein Völkchen waren, die durch zahlreiche Aktionen auf sich aufmerksam machte. Ich denke da nur an die vielen Feuerwehrübungen, in denen der Nachwuchs nicht nur körperlich seine Fähigkeiten unter Beweis stellte, sondern hier war auch das Wissen gefragt. Gelerntes musste angewendet werden. Es wurde ganz nebenbei abgefragt und der Nachwuchs wusste entsprechend zu agieren. Schon allein das gebührt entsprechend Respekt. Wenn nun noch neue Schulungsräume dazu verleiten auch richtige Freude am Lernen zu haben, dann sollte doch alles perfekt werden oder schon sein.

Die Freude unter den jungen Mitglieder war jedenfalls ebenso zu spüren, wie unter deren Ausbildern, als sie ihr neues Domizil, in dem sie künftig lernen werden, in Augenschein nehmen konnten. Und wer weiß, vielleicht werden aus einigen Nachwuchs-Feuerwehrleuten eines Tages auch richtige Einsatzkräfte und stärken dann die Ortsteilwehr in Arnsgrün. Schließlich steht zwar die sinnvolle Freizeitbeschäftigung jetzt noch im Vordergrund, doch gilt es eben auch, künftig aus ihren Reihen die Einsatzbereitschaft der aktiven Wehr zu stärken.