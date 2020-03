Zeulenroda-Triebes. Das städtische Museum Zeulenroda-Triebes hat ein weiteres Angebot in das Programm aufgenommen: Kinder und Erwachsene sind eingeladen am Museums-Quiz teilzunehmen, dass sie durch die Dauerausstellung führt.

Begeisterte „Versuchskaninchen“ im Museum Zeulenroda unterwegs

Christian Sobeck, Leiter des städtischen Museums Zeulenroda, wollte wissen, ob sein neuestes Projekt Anklang findet und lud kurzer Hand Schüler der zweiten Klasse der Friedrich-Reimann-Grundschule ein. Bei dem Klassenlehrer Toni Heinrich traf er auf offene Ohren. Zusammen mit den Schülern der Klasse 2b kam er ins museale Haus, um des Rätsels Lösung zu finden. Am Ende waren alle begeistert - die Kleinen und die Erwachsenen.

Kinder für die heimatgeschichtliche Wissensvermittlung begeistern

Am Anfang stand die Idee und der Fakt, dass auch für die Jüngsten ein besuch im Museum schön, interessant und lehrreich sein kann. Schließlich steht die Aufgabe, die Kinder schon frühzeitig für das Museum zu begeistern, ihnen zu zeigen, wie viele interessante Sache es zu entdecken gibt und die Regeln bei einem Besuch in einem musealen Haus zu lehren. Doch nicht genug dessen: Heimatgeschichtliche Wissensvermittlung ist hier verbunden mit augenscheinliche Objekten.

Der Quiz- Ein Anreiz für die Besucher jeden Alters

Der Besuch sollte aber auch mit einem gewissen Anreiz verbunden sein. Ausschlaggebend dafür waren die angebotenen Kinderführungen in der Vergangenheit, die sich großer Beliebtheit erfreuten. So entwickelte der Museumsleiter ein Quiz, wo am Ende ein lokaler typischer Name für die Zeulenroda-Triebeser steht. 12 Suchpunkte wurden in der Dauerausstellung des Hauses mit 14 Buchstaben- oder verbindungen verteilt. Die galt es zu finden und daraus am Ende das gesuchte Wort zusammenzusetzen.

„Ist das ein schönes Haus“

Da in einem Museum langsam gegangen wird, geht es bei dem Aufspüren der Tafeln nicht unbedingt um Schnelligkeit. Vielmehr darum, mit offenen Augen durch die Dauerausstellung zu gehen. Dass genau dieses Ziel erfüllt wurde, zeigten die Reaktionen der Schüler. Das Fazit der Kinder war nicht nur: „Ist das ein schönes Haus“, sondern sie entdeckten während ihres Exkurses noch ganz viel nebenbei. Da war der Zahnarztstuhl mit Instrumenten von früher, viele Bilder, eine Puppe aus Holz und Lars hatte Bilder von Friedrich Reimann gesehen. Schließlich kamen die Schüler nicht nur aus der Schule, die den Namen des Zeulenrodaer Landschafts- und Naturmalers trägt. Das städtische Museum und die Grundschule pflegen zudem eine Kooperation.

Aufgabe super erfüllt

Da kann es wahrlich nur eine Reaktion geben: Aufgabe erfüllt. Das Museums-Quiz wird fortan ins Programm des musealen Hauses aufgenommen. Geeignet ist es für alle Kinder- und Erwachsenen von acht bis 99 Jahren. Schulklassen, Vereine und Einrichtungen sind eingeladen es auszuprobieren. Eine Anmeldung kann unter Zeulenroda (036628)6 41 35 oder per Mail: museum@zeulenroda-triebes.de.