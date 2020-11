Bei den Leubazwergen in Hohenleuben wird alles neu

Dass etwas passieren musste im Kindergarten Hohenleuben, war den Stadträten schon seit Jahren klar. Schließlich musste die Stadt in der Vergangenheit jährlich tausende Euro aufbringen, um für Kinder, die nicht in Hohenleuben in den Kindergarten gehen, stattdessen ihren Tag in anderen Einrichtungen der Region verbrachten.

Rund 27 Kinder besuchen die Einrichtung „Leubazwerge“. Der Kindergarten verfügt aber über 48 Plätze. Ab dem 4. Monat können Mädchen und Jungen hier betreut werden. Der Kindergarten wird als Freier Träger durch das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Landkreis Greiz, als freier Träger geführt. Die Stadt Hohenleuben hat in diesem Jahr rund 175.000 Euro im Haushalt einplanen müssen, für Kinder die in Einrichtungen der Region betreut werden. Für Hohenleuben bedeuten die zuzahlenden Mittel vergeudetes Geld, da die Stadt selbst einen Kindergarten hat. Mit den Mitteln hätte die Stadt andere Maßnahmen durchführen können. Um diesen Trend zu stoppen sollen nun erste bauliche Maßnahmen in dem städtischen Gebäude durchgeführt werden. So waren die Stadträte sich schnell einig, dass hier notwendige Investitionen anstehen. Es wurden Fördermittel aus dem Landesinvestitionsprogramm „Kindertageseinrichtungen“ 2020 vom Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport für Investitionsmaßnahmen beantragt. Stadt Hohenleuben bekommt Fördermittel für Kindergartenumbau 55.000 Euro Fördermittel erhielt die Stadt Hohenleuben. 20.000 Euro Eigenmittel wurden im städtischen haushalt eingestellt werden. Auf der kommenden Stadtratssitzung im Dezember ist geplant, dass nach der erfolgen Ausschreibung nun die einzelnen geplanten Baumaßnahmen an die Firmen vergeben werden sollen. So könnte im Januar des kommenden Jahres mit den Arbeiten begonnen werden, die dann im April beendet sein könnten, so Stefanie Soch, Stadtrat der Fraktion Wählergemeinschaft FDP/Bürger für Hohenleuben. Investiert werden soll in den Eingangsbereich. Der soll komplett umgestaltet werden und zukünftig im neuen Glanz erstrahlen, um die Kleinen geradezu in die Einrichtung zu locken und für den Eltern der Eindruck vermittelt wird, dass ihre Sprösslinge hier gut aufgehoben sind. Ein neuer, großer und zugleich heller Garderobenraum ist geplant mit direkten Zugang zum Garten. Ebenso sind neue Fenster, Türen und teilweise Inventar vorgesehen. Gruppenräume bekommen geheimnisvoll Spiel- und Schlaflandschaften Es werden in den Gruppenräumen geheimnisvolle und spannende Spiel- und Schlaflandschaften geschaffen und der Sanitärtrakt für die Jüngsten soll modernisiert werden. Die Größeren unter den Kindergartenkinder können in der Vergangenheit schon von renovierungsarbeiten profitieren. Des Weiteren sind Kreativräume, ein Lernzimmer für die Schulanfänger sowie ein Restaurant mit Kinderküche und Frühstücksraum geplant. Die gesamten Umbau- und Renovierungsarbeiten werden abgerundet durch Wandmotorikelemente, Magnethäuser, Leuchtkübel und natürlich neuer strahlender Wandfarbe. Seit August diesen Jahres saß ein engagiertes Planungsteam, bestehend aus Elternbeiratsmitgliedern, der Leitung und dem Träger der Kindertagesstätte sowie den Stadträten Stefanie Soch und Dirk Köhler (FDP/Bürger für Hohenleuben). Die Unterlagen wurden zur Prüfung an die für Hohenleuben zuständige erfüllende Gemeinde Langenwetzendorf weitergeleitet.