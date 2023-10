Bei Unfall in Zeulenroda schwer verletzt - Polizei sucht nach geflohenem Motorradfahrer

Zeulenroda-Triebes. Die Polizei in Zeulenroda-Triebes sucht nach einem geflohenen Motorradfahrer. Der noch Unbekannte soll Unfallflucht begangen haben.

Am Dienstagabend kam es gegen 17.20 Uhr in Zeulenroda-Triebes in der Meinersdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 63-Jähriger schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, soll zuvor ein derzeit noch unbekannter Motorradfahrer nahe des Waldstadions aus einem Grundstück auf die Meinersdorfer Straße gefahren sein, ohne dabei den vorfahrtsberechtigten 63-Jährigen auf dessen Moped zu beachten.

Durch den Zusammenstoß kam der Mann zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der mutmaßliche Unfallverursacher ließ den Schwerverletzten zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in besagtem Zeitraum am Unfallort etwas beobachtet und kann Angaben zu einem beschädigten Motorrad machen? Hinweise an die Polizei Greiz unter der Telefonnummer 036616210 mit der Bezugsnummer 0271816/2023 entgegen.

