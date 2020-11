Bereitschaft zum Blutspenden rückläufig

„Es ist derzeit ein Auf und Ab“, sagt Martin Pfeiffer vom Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). So war man mit den 81 Teilnehmern bei der letzten Blutspende im Oktober durchaus zufrieden. Einen Monat zuvor kamen nur 60 Personen. „Insgesamt ist die Spendebereitschaft aber leicht zurückgegangen“, sagt er. Auch deshalb rufen Mediziner Bürgerinnen und Bürger zur Blutspende auf. Denn im Grunde führt die Pandemie zu zwei besonderen Herausforderungen: Operationen, die während der ersten Corona-Welle verschoben wurden, werden jetzt nachgeholt – dafür sind Blutkonserven notwendig. Auf der anderen Seite spenden momentan zu wenige Menschen Blut.

Zwei Möglichkeiten diese Woche

Wer vor Ort helfen will, der hat diese Woche noch zwei Möglichkeiten. In Langenwolschendorf kann heute von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der Gemeindeverwaltung Blutgespendet werden. Am Freitag findet die Blutspende zur selben Uhrzeit in der Sport -und Freizeithalle in der Goethestraße in Triebes statt. „Wir freuen uns über jeden Erstspender“, sagt Martin Pfeiffer. Denn auch wenn die allgemeine Bereitschaft leicht rückläufig sei, gibt es bei jedem Blutspendetermin auch positive Überraschungen. Im Oktober beispielsweise habe eine junge Frau, die an diesem Tag ihren 18. Geburtstag feierte, das erste Mal Blut spenden wollen. Leider war ihr Blutdruck zu niedrig. Aber sie wolle beim nächsten Mal wiederkommen. Insgesamt sechs Erstspender seien dabeigewesen. „Viele Menschen wollen helfen“, sagt Martin Pfeiffer. Inzwischen hätten sich auch die Corona-Schutzmaßnahmen im Team eingespielt. Ärzte und freiwillige Helfer wissen, was sie tun. Aber es ist eben auch die Verantwortung der Spender gefragt: Personen aus einem Risikogebiet im Ausland oder die Kontakt zu einem Covid-19 Patienten hatten, dürfen 14 Tage danach kein Blut spenden. „Alle anderen sind eingeladen vorbei zu kommen und müssen keine Angst haben“, sagt Pfeiffer.

Blutspende des DRK, heute, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Hauptstraße 81, Gemeindeverwaltung Langenwolschendorf sowie Freitag, 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Goethestraße, Sport -und Freizeithalle, Triebes.