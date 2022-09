Der 60-Jährige fuhr mehr als 20 Meter auf dem Gehweg und rammte ein Verkehrszeichen und den Wegweiser zum Städtischen Museum.

Am späten Samstagabend (10.09.2022) gegen 22 Uhr wurde der Polizei in Greiz ein schwarzer Audi gemeldet, welcher auf der Zeulenrdoaer Schoppestraße von der Aral-Tankstelle in Schlangenlinien in Richtung Stadtzentrum fährt.

Auf Höhe des Tuchmarktes kam der Wagen laut Polizei von der Fahrbahn ab, fuhr über 20 Meter auf dem Gehweg und prallte gegen ein Verkehrszeichen und den Wegweiser zum städtischen Museum. Die Beschilderung wurde dabei komplett zerstört.

Auf dem Markt stoppte der Crash-Pilot kurz und räumte die Trümmer seiner Unfallfahrt von der Schopperstraße. Danach stieg er in seinen demolierten Audi uns setzte die Fahrt in Richtung Goethe-Allee fort. Dort parkte er das Unfallfahrzeug auf dem Parkplatz des Diska-Marktes.

Die Polizei konnte den Unfallfahrer noch am Fahrzeug ergreifen. Der 60-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizei Greiz ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Unfallflucht.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Zudem wurde eines Sicherheitsleistung von 200 Euro Bargeld eingenommen. Der Schaden an den städtischen Verkehrszeichen wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Am Audi entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

