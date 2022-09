Betrunkener belästigt Kinder vor Einkaufsmarkt in Zeulenroda

Zeulenroda. Der Mann hatte die zwei Kinder verdächtig angesprochen, woraufhin sie die Polizei alarmierten.

Gegen den 43 Jahre alten Mann hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Im stark alkoholisierten Zustand hatte er am Samstagnachmittag die zwei Kinder vor einem Einkaufsmarkt in der Aumaischen Straße in verdächtiger Art und Weise angesprochen. Als der Mann erkannte, dass die Kinder die Polizei informiert hatten, ergriff er die Flucht.

Weit kam er allerdings nicht. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte die Polizei den 43-Jährigen kurz darauf stellen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen ihn wurden Ermittlungen eingeleitet.

