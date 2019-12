Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bewährtes aufzugeben ist nicht einfach, glaubt Heidi Henze

Zuerst war es ein Schreck, als ich las, dass sich der Diakonische Seniorenpflegeverein aus Triebes zurückzieht. Irgendwie hatte ich ein mulmiges Gefühl. dass wieder etwas wegbrechen werde, was gerade von den Senioren lieb gewonnen war. Doch als ich erfuhr, dass sich die Kirchgemeinde Triebes der Senioren und ehemaligen Mitglieder des Vereins annimmt, da war ich erleichtert. Und als ich zur Adventsfeier in den Räumen des Gemeindesaals der Kirchgemeinde Triebes gesehen habe, wie die ehrenamtlichen Helfer des Vereins die Senioren betreut haben, wie sie von Tisch zu Tisch geflitzt sind und sich mit ihnen unterhalten haben, da war ich richtig beruhigt. Es ist schon immer ein komisches Gefühl, wenn etwas wegbricht. Bewährtes loszulassen ist eben nicht so einfach. Die Gründe, dass sich der Diakonische Seniorenpflegeverein zum Ende des Jahres auflöst, liegen auf der Hand und sind allzu verständlich. Die Überalterung wird uns alle mit voller Macht treffen. Und warum etwas aufblasen, wenn die Luft ausgeht, da gebe ich dem Triebeser Pfarrer Michel Debus Recht. Viel schöner ist es aber, wenn mit der Kirchgemeinde Triebes eine solche gute Lösung gefunden wurde und die Senioren sich aufgehoben fühlen können.