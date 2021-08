Bildliche Umzäunung

Heidi Henze über den Eintritt zum Stadtfest in Zeulenroda-Triebes.

Die Woche verging wie im Flug. Eigentlich ärgert mich nur das nasse Wetter. Ich liebe die Sonne. Obwohl mir schon bewusst ist, dass der Regen gebraucht wird. Die Bäume und Sträucher danken es uns. So schön und üppig präsentierte sich die Natur schon lange nicht mehr.

Der Dauerbrenner in Zeulenroda, dass zum Stadtfest Eintritt kassiert wird, ist gar nicht so leicht zu deuten. Gibt es Veranstaltungen ohne Eintritt, wie die Veranstaltung „Kultur vom Roten Sofa“, dann kommen verhältnismäßig wenige Gäste. Kostet es aber Eintritt, um beim Stadtfest die vielen Programmpunkte hautnah erleben zu können, gibt es so viele Gründe dagegen, dass damit die Festmeile rein bildlich gleich mehrmals umzäunt werden könnte.

Ich verstehe die Einwände von einigen zum Teil. Anderseits meine ich, dass es dann eben eine Tasse Kaffee oder ein Bier weniger gibt. Es mag nicht schön sein, aber wohl doch irgendwie notwendig, um feiern zu können.

Was viele Triebeser aber freuen wird, ist die Aussage des Bürgermeisters, dass im kommenden Jahr das 31. Stadtfest in Triebes stattfinden soll. Wenn das keine guten Aussichten sind. Schönes Wochenende!