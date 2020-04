Maxim Birnstein (links) aus Zeulenroda zählte zu den vielen Blutspendern bei einer früheren Aktion in der Friedrich-Solle-Schule in Zeulenroda. Martin Pfeiffer schenkte Kaffee aus, um die Wartezeit etwas zu verkürzen.

Zeulenroda-Triebes. In der Solle-Schule in Zeulenroda-Triebes kann am Mittwoch Blut gespendet werden.

Blutspende in Solle-Schule in Zeulenroda-Triebes

Am Mittwoch, 22. April, von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, findet in der Solle-Schule in Zeulenroda-Triebes die nächste Blutspende statt. Der Ortsverein des Deutschen Rote Kreuz (DRK) hofft, wieder so viele Spender wie im März begrüßen zu können. „Wir waren überwältigt vom großen Andrang beim letzten Mal“, sagt Martin Pfeiffer vom DRK. Mehr als einhundert Spender gaben Ende März ihr Blut ab. Sonst seien zwischen 70 und 80 Spender pro Tag die Regel. Über zehn Erstspender waren damals zum Termin gekommen.

„Die Hilfsbereitschaft war imponierend“, so Pfeiffer. Er verweist noch einmal darauf, dass Blutspenden auch in Corona-Zeiten nötig sind und täglich Leben retten. Die erste Spende unter den Einschränkungen Ende März sei trotz fehlender Erfahrung super gelaufen. „Die Menschen waren sehr vernünftig, haben die Abstände eingehalten und sich an die hygenischen Vorgaben gehalten“, sagt er.

Um die Gefahr von Ansteckungen zu minimieren, stehen an den Eingängen wieder Desinfektionsmittel bereit. Außerdem würden die Mitarbeiter versuchen, den Aufenthalt vor Ort möglichst kurz zu halten. Der Abstand zwischen den Stühlen – auf denen die Spender sitzen, während das Blut abgenommen wird – wird vergrößert. Zusätzlich wird diesmal für die Spender und Mitarbeiter vor Ort ein Mundschutz ausgegeben, der während Anmeldung, Spende und Ruhezeit getragen werden muss.

Die Möglichkeit bei Säften, Wasser und Snacks nach der Spende im Speisesaal der Schule wieder zu Kräften zu kommen, besteht trotz der Corona-Krise. „Der Körper braucht die Regeneration. Wir haben im Speisesaal ausreichend Platz, um den Abstand zwischen den Menschen zu gewährleisten“, sagt Pfeiffer. Das Mittagessen wird wieder als Lunch-Paket verpackt.