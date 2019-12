Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Wohnhaus – Pflegedienstmitarbeiterin findet Leiche

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus im Brücklaer Weg in Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) ist ein 72-jähriger Mann tot aufgefunden worden.

Eine Pflegedienstmitarbeiterin bemerkte am Sonntag in dem Haus starken Qualm und fand auch die Leiche, wie die Polizei in Gera am Montag mitteilte. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Woran er starb und warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es laut Polizei nicht.

