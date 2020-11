Buch über Schulen von Pöllwitz erscheint

Pöllwitz. Buch soll am Samstag in Pöllwitz verkauft werden.

Gottfried Thumser ist selbst Autor zahlreicher Bücher zur Heimatgeschichte von Zeulenroda-Triebes. Diesmal hat der Hobbyhistoriker aber die Rolle des Anstachlers und Helfers eingenommen. Sein langjähriger Freund Günther Schmutzler sammelt seit Jahren Material zur Geschichte seines Geburtsortes Pöllwitz. Er veröffentlichte bereits zahlreiche Beiträge für den Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben. Bloß ein Buch – das blieb ihm lange Zeit vorenthalten. Im vergangenen Jahr hatte ihn Vereinskollege Thumser aber so weit. So erschien pünktlich zu Weihnachten ein Band zu den Geschichten und Häusern des kleinen Ortsteils. Der Heimatforscher hatte Blut geleckt – und so half ihm Thumser erneut, seine Aufzeichnungen zu Schulen, Schülern und Lehrern zwischen zwei Buchdeckel zu bringen.