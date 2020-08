Heike Stößel ist Eigentümerin der Buchhandlung „Bücherzauber“ in Zeulenroda.

Am kommenden Wochenende ist Schuleinführung in Thüringen. Viele kleine Schulanfänger erhalten dann eine Zuckertüte. Wir wollten von Buchhändlerin Heike Stößel aus Zeulenroda wissen, ob Bücher die Chance bekommen, einen Platz in der Zuckertüte zu finden.