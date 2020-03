Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Charismatischer Entertainer auf Tour

Purple Schulz wusste bereits vor mehr als drei Jahrzehnten, große Gefühle auf den Punkt zu bringen und landete so Hits wie „Sehnsucht“, „Verliebte Jungs“, „Kleine Seen“. Bei seiner Tournee 2019 blickt der Kölner Singer-Songwriter nun auf sein Lebenswerk und präsentiert mit „Nach wie vor“ sein gleichnamiges aktuelles Album. Dabei hält Purple Schulz seinem Publikum den Spiegel vor, prangert Doppelmoral und Missstände an, aber auf sympathisch-schelmische Art und mit seinem typisch rheinischen Humor. Ein zeitkritischer Geist, der harte Themen und Kontroversen nicht scheut, der sich und seinen Zuschauern aber immer auch Fluchtpunkte aufzeigt, wenn die Welt, in der wir leben mal wieder völlig Kopf steht.

Auf der Seesternbühne in Zeulenroda-Triebes können die Fans den charismatischen Entertainer am Samstag 7. März, live erleben. Begleitet wird er von Markus Wienstroer an Gitarre, Violine und Banjo. Der Künstler verspricht einen emotionalen und unterhaltsamen Abend. Purple Schulz will mit seinen Liedern das ganze Leben mit all seinen Facetten zurück in die Konzertsäle zurückholen.

Konzert, Bauerfeindallee 1, Samstag, 7. März, Beginn: 20 Uhr, Tickets: www.ticketshop-thueringen.de