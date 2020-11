Die Strompreise für Haushaltskunden bleiben bei den Energiewerken Zeulenroda ab dem neuen Jahr unverändert, trotz der CO 2 Steuer, so Markus Dürr, Geschäftsführer der Energiewerke Zeulenroda GmbH (EWZ),

Die staatlich vorgegebene CO 2- Umlage ab Januar 2021 ist künftig genauso wie andere Steuern und Abgaben in den Energiepreisen der EWZ enthalten. Auf eine Kilowattstunde Erdgas bedeutet dies zusätzliche Kosten von circa 0,54 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Da die Energiewerke Zeulenroda gezwungen sind, alle staatlichen Steuern und Abgaben für die Kunden abzuführen, kommen sie nicht umhin, die Gaspreise entsprechend anzupassen. Aufgrund der aktuell leicht gesunkenen Beschaffungskosten für Erdgas konnte die EWZ einen Teil der neuen CO 2- Umlage kompensieren. Statt 0,54 Cent/kWh (brutto) beträgt die Preisanpassung für die Kunden nur 0,43 Cent/kWh brutto. Die Preiserhöhung liegt damit niedriger als die zusätzliche Belastung aus der neuen CO 2 -Abgabe, so Dürr. Der Grundpreis bleibt selbstverständlich unberührt.

Kunden, die den Festpreis der EWZ bis 2021 gewählt haben, sind nicht betroffen – bei Ihnen bleiben die Konditionen bis Ende 2021 konstant. Trotz der Verteuerung des Erdgaspreises durch die neue CO 2 -Abgabe bleibt Erdgas aber ein wettbewerbsfähiger und vergleichsweise umweltfreundlicher Energieträger. So liegt die CO 2 Belastung von Heizöl deutlich höher, der Heizölpreis steigt zum 1. Januar deutlich stärker um rund sieben Cent pro Liter.

Die Energiewerke Zeulenroda GmbH sind der lokale Energieversorger für Strom, Gas und Wärme in der Region und darüber hinaus. Mit 25 Mitarbeitern und jährlichen Investitionen von circa 750.000 Euro sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Zeulenroda-Triebes.

CO2-Steuer soll Anreiz sein für umweltschonendes Verhalten

Die Bundesregierung hat im Mai dieses Jahres einen einheitlichen Preis für den Ausstoß von CO 2 beschlossen. Mit der so genannten CO 2 -Steuer sollen Anreize für ein umweltschonendes Verhalten gesetzt werden. Die Einnahmen aus der CO 2 -Abgabe sollen dem Klimaschutz zugutekommen. Mit den Mitteln sollen Förderprogramme zur Gebäudesanierung und die Deckelung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG Umlage) beim Strom, gedeckelt werden.

Als CO 2 -Steuer bezeichnet man Abgaben, die für die Emission von Kohlenstoffdioxid fällig werden. Kohlenstoffdioxid ist ein Gas, das sowohl in der Atmosphäre als auch in Vegetation und Ozeanen zu finden ist. Wenn es zu viel CO 2 gibt, erwärmt sich das Klima. Diese Veränderungen des Klimas haben wiederum Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von Mensch und Tier.