„Corona ist blöd“, sagen Jugendliche in Zeulenroda-Triebes

Ein Plakat, das Doreen Bergmann gepostet hat, fand zustimmende, aber auch ablehnende Aufmerksamkeit. Darauf stand: „Vor lauter Angst vor dem Sterben, vergessen wir zu leben“. Die Stelzendorferin postete das Plakat, weil sie täglich bei ihren Kindern und jungen Leuten damit konfrontiert wird.

Die Zeitung fragte nach bei der siebenjährigen Lucia, dem achtjährigen Paul, der 16-jährigen Cara und der 18-jährigen Celine. Sie alle sind Kinder und Jugendliche, wie es Hunderte von ihnen gibt. Doch, was denken und fühlen sie, wie beeinflusst Corona ihr Leben, welche Auswirkungen hat es auf ihr Leben?

Siebenjährige Lucia ist ein quirliges Kind

Die kleine Lucia ist ein fröhliches Kind, möchte an der frischen Luft mit anderen Kindern spielen, ihre Freundin Luisa fehlt ihr. Luisa ist in Quarantäne und darf ihre Freundin nicht besuchen. Die Zeit nach der Schule, Lucia geht in die erste Klasse, versuchen ihre Eltern auszugleichen. Mit ihrem Papa baut sie zusammen an ihrem Bett, mit Paul, ihrem Cousin darf sie spielen. Auf dem elterlichen Grundstück in Stelzendorf hat sie Hasen und Schafe, die sie täglich besucht. Sie sagt: „Die Krankheit, die plötzlich kam, macht alles kaputt“. Trotzdem weiß sie, dass sie vorsichtig sein muss. Die Mund-Nasen-Maske hat sich als stetiger Begleiter eingeschlichen, im Schulbus. Da setzt sie sich alleine auf einer Sitzbank, weil ihre Luisa nicht da ist.

Den achtjährigen Paul nervt die Maske

Paul ist der Cousin von Lucia. Paul findet es blöd, dass er überall eine Maske tragen muss. Ihn nervt es, aber er tut es. Auch manche Lehrer würden in der Schule eine Maske tragen. Und nach der Schule? Er kann es nicht verstehen, dass er in der Schule zusammen mit seinen Freunden ist, aber nach der Schule darf er nicht mit ihnen stromern gehen. Da geht er zu seiner Tante Doreen oder zu seiner Oma.

Die 16-jährige Cara versteht den Sinn nicht

Cara war in der vergangenen Woche im Trainingslager des Kinder- und Jugendballett „kess“ in Zeulenroda. Wenn sie davon erzählt blitzen ihre Augen. Doch seit Montag darf sie nicht mehr tanzen. Die Corona-Auflagen verbieten den Vereinssport. Das macht sie traurig. Wenigstens gibt es noch den Schulsport, sagt sie. Die Behauptungen, die Jugend würde sich nicht an die Auflagen halten, weist die 16-Jährige weit von sich. „Wir, also meine Freunde, halten und haben uns auch in der Vergangenheit an die Auflagen gehalten“, sagt sie. Im Frühjahr hätte sie nur noch digital kommuniziert. Auch sie versteht es nicht, dass sie im Schulbus eng beieinander sind, doch sie sich außerhalb mit ihren Freundinnen nicht treffen darf. Sie fragt sich, warum nicht auch jetzt, so wie im Frühjahr, die Klassen geteilt werden. Für diejenigen, die ihr Gesicht nur halb oder gar nicht mit einer Nasen-Mund-Maske bedecken, hat sie nur ein Kopfschütteln übrig. Sie findet es sinnlos und meint: „Alle sollten sich daran halten“.

Celines Leben wurde durcheinandergewirbelt

Celine wäre jetzt eigentlich im Ausland. Doch Corona hat der 18-Jährigen einen dicken Strich durch ihre Planung gemacht. Und auch mit dem Studium hat es nicht geklappt, obwohl sie ein sehr gutes Abi hinlegt hat.

„Es sind jetzt, dadurch, dass ein Auslandsstudium wegen Corona nicht möglich ist, 60 Prozent mehr Bewerber“, erklärt Doreen Bergmann. Sie hat ihr einen Job für das Jahr der Überbrückung in ihrem Unternehmen gegeben. „Meine Altersgruppe hat es ganz schön getroffen“, sagt sie und zählt den Abiball, die Abschlussfahrt und vieles mehr auf, was nicht stattfinden durfte. Auch ihr Hobby ist auf Eis gelegt. Sie tanzt in normalen Zeiten bei „Einfach tanzen“ in Langenwolschendorf.

Auf die Frage, ob sie zu denen gehört, die mit ihren Freunden nun Partys feiern würde, so wie sie es oftmals vermittelt wird und der Jugend die Schuld für die steigenden Infektionszahlen in die Schuhe geschoben wird, schüttelt Celine kräftig mit dem Kopf. Ihre Arbeitgeberin hat beobachtet, dass sich die jungen Leute strikter an die Auflagen halten würden, als es die Erwachsenen manchmal tun. Der Wunsch von Celine: „Es soll schnellstmöglich alles vorbei sein, damit wir uns alle auf das kommende Jahr freuen können“.