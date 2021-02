Corona-Krise auch in Kfz-Handwerksbetrieb in Zeulenroda spürbar

Der schneebedeckte Hof steht voll mit Autos. Unfallfahrzeuge, Reparaturaufträge und Gebrauchtwagen. An der Eingangstür zur Werkstatt des KFZ-Handwerksbetriebs Salzmann in Zeulenroda-Triebes hängen die üblichen Hinweisschilder. Eine Comickarikatur eines Corona-Virus weist auf die obligatorische Maske hin. Werkstätten bleiben im Corona-Lockdown geöffnet. Auch der Autohandel ist in Thüringen weiter erlaubt. Uns empfängt Alex Salzmann. Der Sohn vom Chef führt uns in die Werkstatt. Ein Mitarbeiter schraubt zu Radiomusik im Motorraum eines silbernen Kombis. „Es ist ein anderes Arbeiten. Es ist weitaus ruhiger“, sagt Alex Salzmann. Außerdem seien die Unfälle seit Beginn der Pandemie zurückgegangen, was weniger Reparaturen von Unfallschäden bedeute.