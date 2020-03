Corona mit wirkungsvollem Atemschutz ausbremsen

Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP) bittet die Thüringer Landesregierung, das Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland in Greiz kurzfristig finanziell so zu unterstützen, damit es in der Lage ist, den Prüfgrundsatz für Corona-Pandemie-Atemschutzmasken (Dekra Essen) anzuwenden und damit die Vielzahl an derzeit am Markt hergestellten Mund-Nasen-Schutzsysteme danach zu validieren.

Dazu sei die kurzfristige Anschaffung von zwei Prüfgeräten nötig, für die dem Institut aktuell die finanziellen Mittel fehlen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hohenleubeners. In Zeiten der Corona-Pandemie wird das, was an professionellen Atemschutzmasken im Land noch vorrätig ist, vorwiegend in den Krankenhäusern und in der stationären Pflege aufgebraucht. Arztpraxen, ambulante Pflegedienste und Hauswirtschaftsdienste, aber auch Physiotherapeuten haben zwar ebenso Bedarf, können aktuell aber keinen Mundschutz ordern.

Materialien müssen geprüft werden

Einige Betriebe haben begonnen, Mundschutz zu produzieren. Der Bedarf könne jedoch nicht gedeckt werden, zumal es auch in öffentlichen Verwaltungen Bedarf gibt. Und so ruft etwa der Verband der Physiotherapeuten aktuell Näherinnen dazu auf, Mundschutz in Heimarbeit nach einer einfachen, online gestellten Anleitung aus doppellagigem, kochbarem Baumwollstoff herzustellen.

Doch können diese Atemschutzmasken wirklich vor Corona-Viren schützen? Diese Frage stellen sich die Leiterin der akkreditieren Prüfstelle, Ulrike Klobes, sowie Projektmanager Samuel Bollmann vom Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland in Greiz in den letzten Tagen verstärkt. Verkauft würden derzeit die verschiedensten textilen Flächen (Vliesstoffe, Gewebe, Gestricke) und daraus würden konfektionierte Masken hergestellt, wie Samuel Bollmann beim Unternehmensbesuch von Bergner erklärte. Um die Mindest-Anforderungen an eine geeignete Atemschutzmaske zu erfüllen, müssten diese Masken und die dafür eingesetzten Materialien einer einheitlichen Schnellprüfung unterzogen werden. Eine gute Grundlage dafür sei der Prüfgrundsatz für Corona-SARS-Cov-2-Pandemie-Atemschutzmasken. „Diesen Prüfgrundsatz sehen auch wir als Institut als geeigneten Schnelltest an“, sagt Samuel Bollmann.

120.000 Euro werden gebraucht

Im Textilforschungsinstitut Greiz kann Mundschutz aktuell noch nicht nach diesem Grundsatz auf Corona-Abwehr-Tauglichkeit getestet werden. Konkret fehlen dazu dem Textilforschungsinstitut zwei Prüfgeräte. Diese könnten kurzfristig angeschafft werden, wenn das Land Thüringen eine Förderung zur Verfügung stellt. Schätzungsweise werden rund 120.000 Euro für den Prüfgerätekauf benötigt, so Samuel Bollmann. Bergner habe sich unverzüglich mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft in Verbindung gesetzt. Er hofft, dass Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sofort handelt. „Wir könnten hier in dieser vogtländischen Grenzregion, in der die Textilproduktion Tradition hat, Bahnbrechendes leisten zum Schutz der Bevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Das wäre ein tolles Aushängeschild für Thüringen“, so Dirk Bergner.